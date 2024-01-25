Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
08:31
Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!
Ebru Gündeş, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Ebru Gündeş'in Youtube kanalında yer alan tüm albümlere, 4 farklı dilde altyazı desteği eklendi. Arapça, Azerice, Farsça, İngilizce… Ebru Gündeş, sosyal medyada gündem oldu… Ebru Gündeş'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşiyle hiç görüşmüyor. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…