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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 08:31

Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Ebru Gündeş'in Youtube kanalında yer alan tüm albümlere, 4 farklı dilde altyazı desteği eklendi. Arapça, Azerice, Farsça, İngilizce… Ebru Gündeş, sosyal medyada gündem oldu… Ebru Gündeş'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşiyle hiç görüşmüyor. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi görenleri adeta şoke etti! Ebru Gündeş'in kimsenin duymadığı bir kız kardeşi olduğu biliyor muydunuz?

Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Ebru Gündeş'in Youtube kanalında yer alan tüm albümlere, 4 farklı dilde altyazı desteği eklendi. Arapça, Azerice, Farsça, İngilizce…

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş Akça adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz?

Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şaşırttı! Duyanlar şoke oldu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

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