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Haberler Galeri Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşk tazeledi! Maldivler sürprizi

ile aşk tazeledi! sürprizi

'de tatiline çıkan ile eşi 'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Maldivler 'de aşk tazeledi. Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Maldivler sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:54
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşk tazeledi! Maldivler sürprizi

İş adamı ve eşi Akkuş, önceki gün Maldivlerden fotoğraf paylaştı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşk tazeledi! Maldivler sürprizi

İşi için Umman'a giden Akkuş'un yanında eşi de vardı.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşk tazeledi! Maldivler sürprizi

Ünlü iş adamı Umman'da eşine bir sürpriz yapmak istedi, deniz uçağı ile Şallı'yı Maldivlere götürdü.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşk tazeledi! Maldivler sürprizi

ÇOK SEVİNDİ

Şallı, bu sürpriz karşısında çok mutlu oldu. İkili bir hafta daha 'de kalacaklar. Four Season Landaa Giraavaru Otel'de konaklayan çift, akşamüzeri Hint Okyanusu'nun ortasında romantik bir akşam yemeği yedi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşk tazeledi! Maldivler sürprizi

İşte ile eşi 'un tatilinden yaptıkları son paylaşımlar ...

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