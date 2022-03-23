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Haberler Galeri Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:23

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...

Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Şallı, önceki gün eşi ile el ele görüntülendi. Neşeli haliyle dikkat çeken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'a ayrılık haberleri soruldu. İşte Akkuş çiftinden dikkat çeken açıklamalar...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" demişti.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...

Sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldıran eski mankenin boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

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