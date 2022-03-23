Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
14:23
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma iddialarının ardından el ele! İşte ilk açıklama...
Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Şallı, önceki gün eşi ile el ele görüntülendi. Neşeli haliyle dikkat çeken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'a ayrılık haberleri soruldu. İşte Akkuş çiftinden dikkat çeken açıklamalar...