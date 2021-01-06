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Haberler Galeri Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

ile 'da tazeledi!

tatiline çıkan ile 'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da tazeledi. Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Malibu sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 08:17
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

tatiline çıkan ile 'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da tazeledi. Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Malibu sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

Ünlü manken ile 'da .

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

tatiline çıkan ile 'un romantik anları objektiflere yansıdı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

ile yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi!

Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan ile 'da tazeledi.

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