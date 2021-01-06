Malibu tatiline çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü Bodrum'da tuttukları lüks villada geçirmiş paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi. Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Malibu sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.