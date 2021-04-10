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Haberler Galeri Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:50

'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı pozları ile tbt yaptı...

44 yaşındaki eski manken tatil fotoğrafları ile sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi ile geçtiğimiz haftalarda 'e gitmişti. Denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmeyen Ebru Şallı bu soğuk havalarda Maldivler tbt'si yaptı. "Soğuk havalara inat" notu ile paylaştığı ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandıran Ebru Şallı'nın ...

Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...

44 yaşındaki eski manken tatil fotoğrafları ile sosyal medyadan düşman çatlattı.

Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...

Tatile doymayan eşi ile geçtiğimiz haftalarda 'e gitmişti.

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Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...

Denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmeyen bu soğuk havalarda tbt'si yaptı.

Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...

İşte paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandıran 'nın ...

Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' bikinisi ile yaktı geçti! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...

"Soğuk havalara inat" notu ile paylaştığı ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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