Ebru Şallı 'Soğuk havaya inat' dedi bikinisi ile poz verdi! Ebru Şallı Maldivler pozları ile tbt yaptı...

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğrafları ile sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile geçtiğimiz haftalarda Maldivler'e gitmişti. Denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmeyen Ebru Şallı bu soğuk havalarda Maldivler tbt'si yaptı. "Soğuk havalara inat" notu ile paylaştığı bikinili ve mayolu pozları sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandıran Ebru Şallı'nın bikinili pozları...