Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:53

Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!

Türkiye, ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, yaşanan felaketin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan sunucu Ece Erken'den duygusal bir paylaşım geldi. Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz ölümüyle herkesi üzdü. Ünlü sunucu Ece Erken, Taha Duymaz'la olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşıp üzüntüsünü dile getirdi. Taha'nın "Evimiz yıkılmadan seni izlerdim" sözleri ise yürekleri dağladı.