Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:53

Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!

Türkiye, ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, yaşanan felaketin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan sunucu Ece Erken'den duygusal bir paylaşım geldi. Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz ölümüyle herkesi üzdü. Ünlü sunucu Ece Erken, Taha Duymaz'la olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşıp üzüntüsünü dile getirdi. Taha'nın "Evimiz yıkılmadan seni izlerdim" sözleri ise yürekleri dağladı.

Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!

Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden önceki gün acı haber geldi. 12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erken duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı. Erken "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!

O DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Erken'in paylaştığı ikinci karede ise Taha Duymaz'ın "Evimiz yıkılmadan önce o kadar izlerdim ki tam da kahvaltı saatinde ablam" sözleri Erken de dahil okuyanlarını yüreğini burktu.

Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ece Erken hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile olan mesajlarını paylaştı! O detay yürekleri dağladı!
SON DAKİKA