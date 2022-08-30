Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:25

Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye isyan etti! "Sevdiğinizi kaybettiniz mi?"

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, şimdilerde oğlu Eymen ile Alaçatı'da tatilin ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu süreçte bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirmeye devam ediyor. Son olarak sunucuya bir takipçisinden çirkin bir eleştiri geldi. Gelen yoruma sessiz kalamayan Ece Erken, isyanını böyle dile getirdi...