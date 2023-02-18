Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin"
Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:50

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin"

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Ülkece, asrın felaketi depremlerden alınan maddi ve manevi yıkımların yaralarını sarmak için seferber olduk. İş, sanar ve spor camiasının da büyük desteklerde bulunduğu yardım kampanyaları ile adeta tek yürek olduk. Yaşadığımız bu zor günlerde ünlü isimler de tüm imkanları ile depremzedelere kucak açtı. Bu isimlerden biri de Ece Erken idi. Ünlü sunucu dualarında depremzedeleri unutmadı. Ece Erken son olarak paylaştığı kare ile ise takipçilerini şoke etti. Ece Erken'in yatak odasındaki tehlikeyi gören "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin" dedi.

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın Acil değiştirmelisin

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın Acil değiştirmelisin

Ülkece, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden alınan maddi ve manevi yıkımların yaralarını sarmak için seferber olduk.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın Acil değiştirmelisin

İş, sanar ve spor camiasının da büyük desteklerde bulunduğu yardım kampanyaları ile adeta tek yürek olduk. Yaşadığımız bu zor günlerde ünlü isimler de tüm imkanları ile depremzedelere kucak açtı. Bu isimlerden biri de Ece Erken idi.

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın Acil değiştirmelisin

Ünlü sunucu dualarında depremzedeleri unutmadı. Ece Erken son olarak paylaştığı kare ile ise takipçilerini şoke etti.

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın Acil değiştirmelisin

Ece Erken'in yatak odasındaki tehlikeyi gören "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin" dedi.

SON DAKİKA