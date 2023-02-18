Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:50

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı gören şoke oldu! "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin"

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Ülkece, asrın felaketi depremlerden alınan maddi ve manevi yıkımların yaralarını sarmak için seferber olduk. İş, sanar ve spor camiasının da büyük desteklerde bulunduğu yardım kampanyaları ile adeta tek yürek olduk. Yaşadığımız bu zor günlerde ünlü isimler de tüm imkanları ile depremzedelere kucak açtı. Bu isimlerden biri de Ece Erken idi. Ünlü sunucu dualarında depremzedeleri unutmadı. Ece Erken son olarak paylaştığı kare ile ise takipçilerini şoke etti. Ece Erken'in yatak odasındaki tehlikeyi gören "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin" dedi.