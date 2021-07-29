Giriş Tarihi: 29.07.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 11:50
Eda Taşpınar dans şovu ile Mykonos’u salladı! Sosyetik güzel Eda Taşpınar masa üstünde hünerlerini gösterdi!
Yazın en çok konuşulan ünlülerinden sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor. Önceki akşam yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Taşpınar, dansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Masa üstünde hünerlerini ortaya koyan Eda Taşpınar dans şovu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Eda Taşpınar'ın "Eee Türküz sonuçta" notu ile paylaştığı oryantal şovuna beğeni yağdı...