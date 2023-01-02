Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
07:36
76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...
Türk müziğinin 'Süper Star'ı Ajda Pekkan hayranlarını korkutmuştu. 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmiş, kalça kemiği kırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı. 7 saat süren ameliyatın ardından menajeri, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgiyi GÜNAYDIN ile paylaşmıştı. Süper Star Ajda Pekkan, sahnelere döndü.