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Haberler Galeri 76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:36

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...

Türk müziğinin 'Süper StarAjda Pekkan hayranlarını korkutmuştu. 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmiş, kalça kemiği kırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı. 7 saat süren ameliyatın ardından menajeri, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgiyi GÜNAYDIN ile paylaşmıştı. Süper Star Ajda Pekkan, sahnelere döndü.

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değmişti. Ajda Pekkan hayranlarını korkutmuştu.

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...

Türk müziğinin 'Süper Star'ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı.

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76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...

Bir süre müzikten uzak kalan Pekkan sağlığına kavuştu ve 1.5 ay sonra sahnelere döndü.

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...

Sevenlerini Kıbrıs'ta selamlayan sanatçı, "Sağlık, mutluluk, huzur, barış, bolluk bereket içinde mutlu bir yıl diliyorum hepinize. Sevginin gücüne inanmalıyız, sevgiyle her zorluğu aşabiliriz" dedi.

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahnelere döndü! Evinde talihsiz bir kaza geçirmişti...
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