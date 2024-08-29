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Haberler Galeri Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı
Giriş Tarihi: 29.08.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:32

Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı

Türk Sinemasının efsane yıldızı Şener Şen'in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş. 82 yaşındaki Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar inanamadı. Usta isim de Hercai dizisinin yıldızıymış...

Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

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Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Efsane oyuncu Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Hercai dizisinin yıldızı çıktı

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

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