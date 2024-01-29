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Haberler Galeri Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:03

Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!

Sinem - Ata - Semra kaynana üçlüsü bir döneme damga vurmuştu… 90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden biri Sinem Umaş olmuştu… "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Sinem Umaş, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte gelin adayı Sinem'in son hali…

Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!

Semra Kaynana ve Ata ile adı anılan ve ünlenen Sinem Umaş son haliyle görenleri şaşırttı.

Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!

KAZANCINI BAKIN NASIL ELDE EDİYOR?

Sinem Umaş'ın değişimi sosyal medyada gündeme gelirken açıklamaları da dikkat çekmişti.

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Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!

Binlerce köpek sahiplendirdiğini söyleyen Umaş, köpekler için kendini paraladığını ifade etmişti.

Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!

Zayıflama çayı satarak da iyi bir kazanç elde ettiğini söylemişti.

Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!

SEMRA KAYNANA YORUMU

Sinem Umaş yarışmaya dair de yıllar sonra açıklamalar yapmıştı.

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