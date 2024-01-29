Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:03
Efsane yarışma “Gelinim Olur Musun?” ile yıldızı parlamıştı! Gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı!
Sinem - Ata - Semra kaynana üçlüsü bir döneme damga vurmuştu… 90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden biri Sinem Umaş olmuştu… "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Sinem Umaş, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte gelin adayı Sinem'in son hali…