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  • Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

Ünlüler dünyasında adını sık duyduğumuz Emina Jahović'in estetiksiz hali magazin gündeminde yer edindi. Bu fotoğraflarını görenler Emina olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. Magazin sayfalarında yer alan ünlüler estetikli ve estetiksiz halleri merak ediliyor. 37 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahović 2008 yılında Mustafa Sandal ile yaptığı evlilik ile hayatımıza girdi. İki çocuk annesi Emina Jahović şimdilerde intagram'da paylaştığı pozlarla gündemde yer aldı. Güzelliği ve doğallıyla bilinen Emina Jahović'in birçok estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. İşte Emina Jahović'in estetikli, son hali ve diğer ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 17:42
Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

Ekranlarda makyajlı ve bakımlı hallerine alıştığımız ünlülerin estetiksiz görüntülerine Emina Jahović'te eklendi. Ülkemizde 2008 yılında Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikle adını duyuran Emina Jahović'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Emina Jahović farklı tarzı ve fiziğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Emina , önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Sabah erken saatlerde AVM'ye giden güzel şarkıcı, spor kıyafetiyle çok şık görünüyordu. Hızlı bir şekilde alışverişini tamamlayan Jahovic, bir mekanda yakın bir arkadaşıyla yorgunluk kahvesi içti. İşte Emina Jahovic başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

HADİSE

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Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

HADİSE

Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

SEREN SERENGİL

Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

SEREN SERENGİL

Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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