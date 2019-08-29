Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

Ekranlarda makyajlı ve bakımlı hallerine alıştığımız ünlülerin estetiksiz görüntülerine Emina Jahović'te eklendi. Ülkemizde 2008 yılında Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikle adını duyuran Emina Jahović'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Emina Jahović farklı tarzı ve fiziğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Emina Jahovic, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Sabah erken saatlerde AVM'ye giden güzel şarkıcı, spor kıyafetiyle çok şık görünüyordu. Hızlı bir şekilde alışverişini tamamlayan Jahovic, bir mekanda yakın bir arkadaşıyla yorgunluk kahvesi içti. İşte Emina Jahovic başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...