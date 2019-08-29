Emina Jahović’in estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! Bu halini görenler inanamadı...

Ünlüler dünyasında adını sık duyduğumuz Emina Jahović'in estetiksiz hali magazin gündeminde yer edindi. Bu fotoğraflarını görenler Emina Jahovic olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. Magazin sayfalarında yer alan ünlüler estetikli ve estetiksiz halleri merak ediliyor. 37 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahović 2008 yılında Mustafa Sandal ile yaptığı evlilik ile hayatımıza girdi. İki çocuk annesi Emina Jahović şimdilerde intagram'da paylaştığı pozlarla gündemde yer aldı. Güzelliği ve doğallıyla bilinen Emina Jahović'in birçok estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. İşte Emina Jahović'in estetikli, son hali ve diğer ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları...