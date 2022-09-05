Emine Ün eski eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

Ünlü oyuncu Emine Ün, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçen aylarda 'çifte ihanet' iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Emine Ün, sosyal medyada sıkı takip ediliyor. Eşi ve kız kardeşinin ihanetine uğradığı konuşulan oyuncu, şimdilerde yazın son günlerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak Ün, pembe mayolu pozlarıyla Instagram'da ses getirdi. Emine Ün'ün cesur paylaşımları binlerce beğeni aldı. İşte o pozlar...