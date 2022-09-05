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Haberler Galeri Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 15:45

Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

Ünlü oyuncu Emine Ün, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçen aylarda 'çifte ihanet' iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Emine Ün, sosyal medyada sıkı takip ediliyor. Eşi ve kız kardeşinin ihanetine uğradığı konuşulan oyuncu, şimdilerde yazın son günlerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak Ün, pembe mayolu pozlarıyla Instagram'da ses getirdi. Emine Ün'ün cesur paylaşımları binlerce beğeni aldı. İşte o pozlar...

Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

Bir döneme damga vuran projelerle ekranlarda boy gösteren, şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Emine Ün; 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı.

Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi. Boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Emine Ün ise şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

PEMBE MAYOSUYLA ŞOV YAPTI

Tatildeki pozlarını da sosyal medyadan paylaşan Emine Ün pembe mayosuyla adeta şov yaptı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden kalan pozlarını paylaşan Emine Ün son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla değişimiyle dikkat çekiyor.

Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

ARTIK DAHA CESUR

Emine Ün'ün gün geçtikçe daha cesur paylaşımlar yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

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