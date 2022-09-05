Eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı! Emine Ün zor günleri böyle atlatıyor... Pembe mayolu pozlarıyla yıktı geçti!

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi. Boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Emine Ün ise şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.