Emine Ün'den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! "Kuğu gibi maşallah"

Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
16:36
Emine Ün geçtiğimiz günlerde kızı Duru'nun mezuniyet balosundan kareler paylaşmıştı. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den son olarak kızı Duru Kınay ile tatil paylaşımı geldi. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile beğeni yağan pozları...