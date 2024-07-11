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Haberler Galeri Emine Ün'den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! "Kuğu gibi maşallah"
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 16:36

Emine Ün'den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! "Kuğu gibi maşallah"

Emine Ün geçtiğimiz günlerde kızı Duru'nun mezuniyet balosundan kareler paylaşmıştı. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den son olarak kızı Duru Kınay ile tatil paylaşımı geldi. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile beğeni yağan pozları...

Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! Kuğu gibi maşallah

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! Kuğu gibi maşallah

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

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Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! Kuğu gibi maşallah

Emine Ün geçtiğimiz günlerde kızı Duru'nun mezuniyet balosundan kareler paylaşmıştı. Emine Ün'den son olarak kızı Duru Kınay ile tatil paylaşımı geldi.

Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! Kuğu gibi maşallah

19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile beğeni yağan pozları...

Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru Kınay ile tatil pozu! Kuğu gibi maşallah
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