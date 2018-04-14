Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı

Bir döneme damgasını vuran şarkılara imzasını atan ünlü şarkıcı metroya bindi. Fotoğrafını çeken birkaç kişi dışında kimse onun farkına bile varmadı. Gösteri dünyasının milyonlar kazanan ünlüleri de metro ile kolayca seyahat etmeyi tercih ediyor sık sık. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Sahip olduğu bir dizi milyon dolar değerinde emlak varlığını kısa süre önce satışa çıkaran ünlü şarkıcı Cliff Richard, Londra metrosunda objektiflere takıldı. Elinde şemsiyesiyle seyahat eden Richard'ı birkaç kişi dışında kimse tanımadı. Cliff Richard, Kraliçe tarafından verilen soyluluk unvanı Sire de sahip.