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yı metroda kimse tanımadı

Giriş Tarihi: 14.04.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 12:43
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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı
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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı
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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı

Bir döneme damgasını vuran şarkılara imzasını atan metroya bindi. Fotoğrafını çeken birkaç kişi dışında kimse onun farkına bile varmadı.

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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı

Gösteri dünyasının milyonlar kazanan ünlüleri de metro ile kolayca seyahat etmeyi tercih ediyor sık sık. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı

Sahip olduğu bir dizi milyon dolar değerinde emlak varlığını kısa süre önce satışa çıkaran Cliff Richard, Londra metrosunda objektiflere takıldı. Elinde şemsiyesiyle seyahat eden Richard'ı birkaç kişi dışında kimse tanımadı.

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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı

Cliff Richard, Kraliçe tarafından verilen soyluluk unvanı "Sir"e de sahip.

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yı metroda kimse tanımadı
Emlak kralı ünlü şarkıcıyı metroda kimse tanımadı
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