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Haberler Galeri En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya'nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 06:49

En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya'nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası... Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve ünlü ablası...

En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın ünlü filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun meğer ablası da çok ünlüymüş...

En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. En Büyük Şaban yeniden ekrana gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası...

En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablasını çok yakından tanıyoruz! Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kız Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun da kardeşi...

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