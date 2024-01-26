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Haberler Galeri Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya'nın ablası çok ünlü!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:52

Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya'nın ablası çok ünlü!

En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası... Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve ünlü ablası...

Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablası çok ünlü!

Kemal Sunal'ın ünlü filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun meğer ablası da çok ünlüymüş...

Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablası çok ünlü!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. En Büyük Şaban yeniden ekrana gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablası çok ünlü!

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablası çok ünlü!

İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası...

Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Hülya’nın ablası çok ünlü!

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kız Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun da kardeşi...

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