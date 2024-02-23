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Haberler Galeri En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 06:54

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın "En Büyük Şaban" filmi sosyal medyada gündem oldu. Hem dram hem de komedi yönüyle izleyenlerin beğenisini kazanan "En Büyük Şaban" filminde zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatılıyor… En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. Çiçekçi kız karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sanat camiasının iki önemli isminin de akrabası çıktı. Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince adeta şoke olacaksınız! İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve hakkındaki gerçek…

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!

Büyük usta Kemal Sunal'ın ünlü filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya rolüyle gönüllere taht kuran oyuncunun ablası bakın kim çıktı... Aslında o da çok ünlü!

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. En Büyük Şaban yeniden ekrana gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!

İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası...

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kız Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun da kardeşi...

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