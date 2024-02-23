Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
06:54
En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın "En Büyük Şaban" filmi sosyal medyada gündem oldu. Hem dram hem de komedi yönüyle izleyenlerin beğenisini kazanan "En Büyük Şaban" filminde zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatılıyor… En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. Çiçekçi kız karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sanat camiasının iki önemli isminin de akrabası çıktı. Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince adeta şoke olacaksınız! İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve hakkındaki gerçek…