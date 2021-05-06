En komik kadın oyunculardan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...

Ekranların hiç kuşkusuz en komik kadın oyuncularından olan Hasibe Eren de 20'li yaşlar akımına katılan ünlü isimlerden oldu. 1997 yılında yayınlanan Sıdıka dizisi ile yıldızı parlayan sevilen oyuncu Hasibe Eren kariyerinin demirtaşı olan Sıdıka karakteri ile 20'li yaşlar challenge akımına katıldı.