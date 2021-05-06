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Giriş Tarihi: 06.05.2021 08:46Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 08:49
En komik kadın oyunculardan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...
Ekranların hiç kuşkusuz en komik kadın oyuncularından olan Hasibe Eren de 20'li yaşlar akımına katılan ünlü isimlerden oldu. 1997 yılında yayınlanan Sıdıka dizisi ile yıldızı parlayan sevilen oyuncu Hasibe Eren kariyerinin demirtaşı olan Sıdıka karakteri ile 20'li yaşlar challenge akımına katıldı. Avrupa Yakası, Yalan Dünya derken ardından Jet Sosyete dizileri ile kahkahalara boğan Hasibe Eren 20'li yaşlar paylaşımı ile de hayranlarını güldürdü. Hasibe Eren 20'li yaşlar paylaşımına "E Allah affetsin bi tipmişim ya 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz... Pes..." notunu düştü. İşte müthiş bir karakter oyuncusu olan Hasibe Eren'in 20'li yaşları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin 20'li yaşlar paylaşımları...