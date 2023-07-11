En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i şimdi evli, mutlu, çocuklu... Kilolarından kurtulan Jale Azaklı’nın değişimi muhteşem!

Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı fazla kilolarından da kurtuldu, İşte değişimi muhteşem olan En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son hali...