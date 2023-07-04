En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı asi kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer’in son hali ortaya çıktı!

En Son Babalar Duyar dizisinin mavi saçlı marjinal kızıydı Defne bir zamanlar. Uzun yıllardır ortalarda olmayan sevilen oyuncu Başak Işımer merak konusu oldu. İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi En Son Babalar Duyar'da Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer, bir neslin aklına mavi saçlarıyla kazındı. Peki En Son Babalar Duyar'ın asi kızı Defne şimdi ne yapıyor?