En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı asi kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer’in son hali ortaya çıktı!

Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın mavi saçlı asi kızı Defne. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde aykırı görünümü, çılgın saçlarıyla dikkat çeken Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer uzun zamandır ortalarda gözükmüyordu. 47 yaşında olan Burçak Işımer artık bambaşka bir iş yapıyor. İşte mavi saçlarıyla hafızalara kazınan En Son Babalar Duyar'ın Defne'si Burçak Işımer'in son hali...