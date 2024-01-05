Giriş Tarihi: 05.01.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
08:45
Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"
Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Göksel'in, yıllar önceki fotoğrafı gündem olmuştu. Sevilen şarkıcı lise yıllık fotoğrafıyla ilgili ilk kez konuştu. Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.