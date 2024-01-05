Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"

Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum, Baksana Talihe, Günün Birinde, Aşkın Yalanmış, Yarabbi Şükür ve Depresyondayım gibi unutulmaz şarkılara imza atan başarılı şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ergenlik fotoğrafları ile adından söz ettirmişti.