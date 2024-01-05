Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"
Giriş Tarihi: 05.01.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 08:45

Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Göksel'in, yıllar önceki fotoğrafı gündem olmuştu. Sevilen şarkıcı lise yıllık fotoğrafıyla ilgili ilk kez konuştu. Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.

Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel’in inanılmaz değişimi! Evrime kafa attım

Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum, Baksana Talihe, Günün Birinde, Aşkın Yalanmış, Yarabbi Şükür ve Depresyondayım gibi unutulmaz şarkılara imza atan başarılı şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ergenlik fotoğrafları ile adından söz ettirmişti.

Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel’in inanılmaz değişimi! Evrime kafa attım

Şarkıcı Göksel'in geçtiğimiz günlerde önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları ifşa olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel’in inanılmaz değişimi! Evrime kafa attım

52 yaşındaki ünlü isim sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel’in inanılmaz değişimi! Evrime kafa attım

Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.

Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! 52 yaşındaki şarkıcı Göksel’in inanılmaz değişimi! Evrime kafa attım

İşte Göksel'in o açıklaması:

"Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı.

SON DAKİKA