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Haberler Galeri Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in tanışma hikayesi güldürdü! "Berfu 'Hey' dedi, ben 'Ney' dedim..."
Giriş Tarihi: 21.09.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 16:52

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in tanışma hikayesi güldürdü! "Berfu 'Hey' dedi, ben 'Ney' dedim..."

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yaz tatili Çeşme'de geçirmiş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüşlerdi. Tatil dönüşü hastalanan Eser Yenenler hayranlarını korkutsa da kısa sürede sağlığına kavuşan sevilen oyuncu eşi Berfu Yenenler ile Miss Turkey 2021 yarışmasında sunucu olarak boy göstermişti. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift sosyal medyanında büyük ilgisini görüyor. YouTube kanallarında da sık sık eğlenceli videolar paylaşan Eser ve Berfu yenenler çifti ilgi ile takip ediliyor. Eser Yenenler son olarak eşi Berfu Yenenler ile nasıl tanıştığını anlattı. Ünlü çiftin tanışma hikayeleri de hayranlarını güldürdü. İşte Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ile tanışma hikayesi...

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in tanışma hikayesi güldürdü! Berfu ’Hey’ dedi, ben ’Ney’ dedim...

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler 2019 yılında tescilli güzel Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in tanışma hikayesi güldürdü! Berfu ’Hey’ dedi, ben ’Ney’ dedim...

İki yıllık evliliklerine iki de çocuk sığdıran ünlü çift oğullarına Kuzey ve Mete adını koydu.

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Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in tanışma hikayesi güldürdü! Berfu ’Hey’ dedi, ben ’Ney’ dedim...

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift sosyal medyanında büyük ilgisini görüyor.

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in tanışma hikayesi güldürdü! Berfu ’Hey’ dedi, ben ’Ney’ dedim...

YouTube kanallarında da sık sık eğlenceli videolar paylaşan Eser ve Berfu yenenler çifti ilgi ile takip ediliyor.

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in tanışma hikayesi güldürdü! Berfu ’Hey’ dedi, ben ’Ney’ dedim...

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yaz tatili Çeşme'de geçirmiş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüşlerdi.

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