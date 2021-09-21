Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in tanışma hikayesi güldürdü! "Berfu 'Hey' dedi, ben 'Ney' dedim..."

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yaz tatili Çeşme'de geçirmiş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüşlerdi. Tatil dönüşü hastalanan Eser Yenenler hayranlarını korkutsa da kısa sürede sağlığına kavuşan sevilen oyuncu eşi Berfu Yenenler ile Miss Turkey 2021 yarışmasında sunucu olarak boy göstermişti. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift sosyal medyanında büyük ilgisini görüyor. YouTube kanallarında da sık sık eğlenceli videolar paylaşan Eser ve Berfu yenenler çifti ilgi ile takip ediliyor. Eser Yenenler son olarak eşi Berfu Yenenler ile nasıl tanıştığını anlattı. Ünlü çiftin tanışma hikayeleri de hayranlarını güldürdü. İşte Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ile tanışma hikayesi...