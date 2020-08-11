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Haberler Galeri Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu "Ben neden şişmanım?"

macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu "Ben neden şişmanım?"

Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan oyuncu hedefine emin adımlarla ilerliyor. macerasında 5 haftayı geride bırakan Eser Yenenler zayıflama sürecinde çektiği videolara bir yenisini daha ekledi. Eser Yenenler YouTube kanalında çektiği eğlenceli videolarla 137 kilo ile başladığı zayıflama serüvenini sevenleriyle paylaşıyor. Eser Yenenler, hesabından yaptığı son paylaşımda annesini konuk etti. Eser Yenenler hesabından paylaştığı videosuna "Bu sefer de anneme sordum; 'Anne ben neden şişmanım?" notunu düştü. İşte ile komik diyalogları...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 11:08
Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan oyuncu hedefine emin adımlarla ilerliyor. macerasında 5 haftayı geride bırakan Eser Yenenler zayıflama sürecinde çektiği videolara bir yenisini daha ekledi.

Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

YouTube kanalında çektiği eğlenceli videolarla 137 kilo ile başladığı serüvenini sevenleriyle paylaşıyor.

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Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti.

Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü.

Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

, hesabından yaptığı son paylaşımda annesini konuk etti.

Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

hesabından paylaştığı videosuna "Bu sefer de anneme sordum; 'Anne ben neden şişmanım?" notunu düştü.

Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

İşte 'in annesi ile komik diyalogları...

Eser Yenenler'den annesine soru: Ben neden şişmanım? | Video

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