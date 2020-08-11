Eser Yenenler kilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu Ben neden şişmanım?

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Eser Yenenlerkilo verme macerasına devam ediyor! Eser Yenenler güldüren videosunda annesine sordu "Ben neden şişmanım?"
Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan oyuncu Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Zayıflama macerasında 5 haftayı geride bırakan Eser Yenenler zayıflama sürecinde çektiği videolara bir yenisini daha ekledi. Eser Yenenler YouTube kanalında çektiği eğlenceli videolarla 137 kilo ile başladığı zayıflama serüvenini sevenleriyle paylaşıyor. Eser Yenenler, hesabından yaptığı son paylaşımda annesini konuk etti. Eser Yenenler sosyal medya hesabından paylaştığı videosuna "Bu sefer de anneme sordum; 'Anne ben neden şişmanım?" notunu düştü. İşte Eser Yenenler'in annesi ile komik diyalogları...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
11:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
11:08
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