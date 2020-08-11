Eser Yenenler'den annesine soru: Ben neden şişmanım? | Video
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Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye kararı alan Eser Yenenler, sosyal medya hesapları aracılığıyla konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. 5 haftayı geride bırakan Yenenler, bu hafta annesini konuk etti ve "Anne ben neden şişmanım" diye sordu. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Eser Yenenler, kilo verme macerasında beş haftayı geride bıraktığını açıklarken yeni yaptığı paylaşımına “Bu sefer de anneme sordum; ‘Anne ben neden şişmanım?” notunu düştü.