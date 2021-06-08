Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 10:26

'in tescilli güzel eşi bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!

Oyuncu 2 yıl önce evlendiği ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen ünlülerinden olmaya devam ediyor. 'da 950 bin takipçisi olan Berfu Yenenler, her paylaşımıyla göz dolduruyor. İki çocuk annesi Berfu Yenenler doğum kilolarından da hızla kurtuldu. Berfu Yenenler, şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkarırken son olarak paylaştığı bikinili pozu ile de kendine hayran bıratı. Kısa sürede eski fit haline kavuşan Berfu Yenenler'e "Sen mi doğurdun biz mi?" yorumları yağdı... İşte ...

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!

Oyuncu 2 yıl önce evlendiği ile mutlu bir evlilik yaşıyor.

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!

Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen ünlülerinden olmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!

'da 950 bin takipçisi olan , her paylaşımıyla göz dolduruyor.

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!

İki çocuk annesi doğum kilolarından da hızla kurtuldu.

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi! Berfu Yenenler fit hali ile hayran bıraktı!

, şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkarırken son olarak paylaştığı bikinili pozu ile de kendine hayran bıratı. İşte Yenenler ailesinin tatil halleri......

SON DAKİKA