Eşi, Galatasaray’ın yıldızı Morata’yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

Dün akşam da katıldığım bir davette futbolcular ile birlikteydim. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli futbolcular ile sohbetimde iki takım oyuncuları da 'Şampiyon biziz' yorumunda bulundu. Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis'in ev sahipliğindeki Speedcat davetinde Hidayet Türkoğlu, Kerem Demirbay, Fred, Berke Özer, Mert Hakan Yandaş, Didem Soydan ve Salman Tin gibi spor ve sanat dünyasından birçok isim vardı. Gecede Berrak Tüzünataç da DJ performansı sergiledi.