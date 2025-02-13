Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
06:55
Eşi, Galatasaray'ın yıldızı Morata'yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...
Galatasaray'ın İspanyol matador Alvaro Morata transferi hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Morata'nın futbol başarısının yanı sıra ailesi ile ilgili birçok bilinmeyenler ortaya çıktı. Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu güzellik kozemetik ürün markası ile 8.8 milyon Euro gelir elde etti.