Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eşi, Galatasaray'ın yıldızı Morata'yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:55

Eşi, Galatasaray'ın yıldızı Morata'yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

Galatasaray'ın İspanyol matador Alvaro Morata transferi hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Morata'nın futbol başarısının yanı sıra ailesi ile ilgili birçok bilinmeyenler ortaya çıktı. Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu güzellik kozemetik ürün markası ile 8.8 milyon Euro gelir elde etti.

ÖMER KARAHAN
Eşi, Galatasaray’ın yıldızı Morata’yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

Bunun üzerine bir ekonomi dergisinin aralık ayı kapağı oldu. Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmış ve 32 yaşındaki santrfora bu anlaşma ile 6 milyon Euro ödeme ile anlaşmıştı.

Eşi, Galatasaray’ın yıldızı Morata’yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

Bu arada boşanmış olmalarına rağmen aynı evi paylaşan ve birbirlerine aşık olan Morata ve Alice'in dört çocuğu bulunuyor. 2017 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene boşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşi, Galatasaray’ın yıldızı Morata’yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

Alice Campello'nun son çocuğu Bella'nın doğumunda yaşadığı bazı komplikasyonlar yüzünden stresli günler geçirmesi ve doğumun ardından yaşadığı 'doğum sonrası depresyon' dolayısıyla bu boşanma kararı aldıkları öğrenildi. Morata ve Campello'nun çocukları Alessandro, Leonardo, Edoardo, Bella ile İstanbul'daki yeni yaşamlarından mutlu olduklarını ve İstanbul'u gizemli bulduklarını söyledi.

Eşi, Galatasaray’ın yıldızı Morata’yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI DA 'ŞAMPİYONUZ' DİYOR
Son günlerde herkesin konuştuğu tek konu var, o da tartışmasız futbol... Nereye gidersem, kiminle denk gelirsem, herkes Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya şampiyonluk yarışını konuşuyor.

Eşi, Galatasaray’ın yıldızı Morata’yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...

Dün akşam da katıldığım bir davette futbolcular ile birlikteydim. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli futbolcular ile sohbetimde iki takım oyuncuları da 'Şampiyon biziz' yorumunda bulundu. Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis'in ev sahipliğindeki Speedcat davetinde Hidayet Türkoğlu, Kerem Demirbay, Fred, Berke Özer, Mert Hakan Yandaş, Didem Soydan ve Salman Tin gibi spor ve sanat dünyasından birçok isim vardı. Gecede Berrak Tüzünataç da DJ performansı sergiledi.

SON DAKİKA