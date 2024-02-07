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Haberler Galeri Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:57

Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

Kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile giden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve sonrasında birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal'dan yeni tatil paylaşımı geldi. Sinem Kobal bu defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu öpücüklere boğduğu kareninde içinde bulunduğu bir aile albümü paylaştı. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ve kızları Lalin ile Leyla'nın tatil halleri...

Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçtu.

Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

Sosyal medya kullanmayan ve hayranlarının oldukça merak ettiği isimlerden olan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın paylaşımlarında ortaya çıktı.

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Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve sonrasında birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal'dan yeni tatil paylaşımı geldi.

Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

Sinem Kobal bu defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu öpücüklere boğduğu kareninde içinde bulunduğu bir aile albümü paylaştı.

Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ve kızları Lalin ile Leyla'nın tatil halleri...

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