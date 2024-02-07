Eşini öpmeye doyamadı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatilde aile pozları geldi!

Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
13:57
Kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile giden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve sonrasında birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal'dan yeni tatil paylaşımı geldi. Sinem Kobal bu defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu öpücüklere boğduğu kareninde içinde bulunduğu bir aile albümü paylaştı. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ve kızları Lalin ile Leyla'nın tatil halleri...