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Haberler Galeri Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 14:02

Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin arasında neler oluyor? Daha önce Görümce Melisa Bürsin'in, ünlü güzeli tekrar takibe alması, beraberlik iddialarını güçlendirmişti. Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ise birbirlerini hiç takipten çıkmadılar. Dedikodu kazanı yine kaynadı. Hakkında çıkan barışma haberinin ardından sessizliğini bozan Kerem Bürsin, bakın neler dedi! İşte tüm gerçekler…

Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!

Ekranların yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Serenay Sarıkaya, yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı.Hakkında çıkan barışma haberinin ardından sessizliğini bozan Bürsin "Paralel evrende oluyor" diyerek söylentiyi yalanladı.

Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!

Evleneceklerinin konuşulduğu dönemde, 2019'da sürpriz bir şekilde ayrılık kararı çift, herkesi şaşırtmıştı.

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Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!

Birbirlerine çok yakıştırılan ikili, o gün bugündür tekrar bir araya gelmese de, sosyal medyada birçok hayranı ikilinin tekrar barışması için çeşitli videolar hazırlamıştı.

Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!

Geçtiğimiz gün ise Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başlaması herkesi heyecanlandırmıştı.

Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!

ÖNCE SİLMİŞTİ!

Kerem Bürsin'in, Serenay Sarıkaya ile ayrılıp Hande Erçel ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından o dönem, Sarıkaya'yı takipten çıkan abla Melisa Bürsin, aradan geçen yılların ardından tekrar Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başlamıştı.

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