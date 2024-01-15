Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
14:02
Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Aşk dedikoduları alevlendi!
Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin arasında neler oluyor? Daha önce Görümce Melisa Bürsin'in, ünlü güzeli tekrar takibe alması, beraberlik iddialarını güçlendirmişti. Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ise birbirlerini hiç takipten çıkmadılar. Dedikodu kazanı yine kaynadı. Hakkında çıkan barışma haberinin ardından sessizliğini bozan Kerem Bürsin, bakın neler dedi! İşte tüm gerçekler…