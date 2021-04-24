Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 12:30

Eski eşi 'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!

ve hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pandemi sürecinde aralarındaki buzları eriten ve karantinayı birlikte geçir ve Feyza Aktan'ın şimdilerde velayet ve devam ediyor. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvurmuştu. Bu kez de Feyza Aktan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Aktan'ın, oğlu 'ı eşyalarını almakla suçlayıp darbettiği öne sürüldü. Bakıcının görüntüleri de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Eski eşi Özcan Deniz'in kendisini darbettiğini iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!

ve hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Ünlü şarkıcı ve oyuncu ile 2018 yılında evlenen ve 15 ay sonra yollarını Feyza Aktan ikilisi arasında sular durulmuyor.

Eski eşi Özcan Deniz'in kendisini darbettiğini iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!

, 'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski eşi Özcan Deniz'in kendisini darbettiğini iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!

, oğlu Kuzey'i ayda 4 kez görebildiği için mahkemeye başvurdu.

Eski eşi Özcan Deniz'in kendisini darbettiğini iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!

TV100'ün haberine göre; 'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvuran hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Eski eşi Özcan Deniz'in kendisini darbettiğini iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!

'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının görüntüleri ortaya çıktı. Aktan'ın bakıcıyı darbettiği iddia edildi

SON DAKİKA