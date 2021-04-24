HaberlerGaleriEski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 12:03Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 12:30
Eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan hakkında şok iddia! Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını darbettiği görüntüler ortaya çıktı!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pandemi sürecinde aralarındaki buzları eriten ve karantinayı birlikte geçir Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şimdilerde velayet ve şiddet davası devam ediyor. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvurmuştu. Bu kez de Feyza Aktan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Aktan'ın, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darbettiği öne sürüldü. Bakıcının darp görüntüleri de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...