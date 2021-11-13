Eski sevgilisi Guido Senia’ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleşmişti. Ayrılığın ardından Şeyma Subaşı'nın, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katılmasıyla eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikoduları ortaya atıldı. Ancak Subaşı cephesinden yeni bir haber geldi. İki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.