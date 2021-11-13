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Haberler Galeri Eski sevgilisi Guido Senia'ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 10:35

Eski sevgilisi Guido Senia'ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleşmişti. Ayrılığın ardından Şeyma Subaşı'nın, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katılmasıyla eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikoduları ortaya atıldı. Ancak Subaşı cephesinden yeni bir haber geldi. İki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.

Eski sevgilisi Guido Senia’ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmıştı.

Eski sevgilisi Guido Senia’ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu.

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Eski sevgilisi Guido Senia’ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bitmesinin ardından ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı.

Eski sevgilisi Guido Senia’ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.

Eski sevgilisi Guido Senia’ya döndüğü iddia edilmişti ama... Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu, magazin kulislerinde konuşuldu.

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