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Haberler Galeri Eski Survivor Duygu Bal'ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!
Giriş Tarihi: 29.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 11:39

Eski Survivor Duygu Bal'ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!

Survivor Türkiye yarışmasının eski yarışmacıları sosyal medyada araştırılıyor, son halleri merak ediliyor. Survivor yarışmasındayken doğal halleriyle gördüğümüz ünlü isimlerin programdan sonraki hallerini takipçileri tanımakta güçlük çekiyor. Sosyal medyaya damga vuran isimlerden biri de Duygu Bal oldu. Estetikle bambaşka biri olan Duygu Bal'ı görenler tanımakta zorlanıyor. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı. İşte değişimiyle ağızları açık bırakan Survivor Duygu bakın şimdi ne yapıyor!

Eski Survivor Duygu Bal’ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!

Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı.

Eski Survivor Duygu Bal’ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!

25 Mart 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Duygu Bal, voleybola Başkent'te başladı.

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Eski Survivor Duygu Bal’ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!

Vakıfbank altyapısında yetişen Bal, Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta'ya transfer oldu. Başarılı sporcu, Milli takım formasını 100'den çok kez giydi.

Eski Survivor Duygu Bal’ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!

2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi ekiplerinden Riso Scotti Pavia'ya transfer olan ve yorumcular tarafından "Türkiye'nin gelecek vadeden önemli oyuncuları" arasında gösterilen Bal, genç yaşına rağmen takım arkadaşlarını yönlendirerek, birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlendi.

Eski Survivor Duygu Bal’ı görenler tanımakta zorluk çekiyor! Estetikle bambaşka biri olmuştu bakın şimdi ne yapıyor!

2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Duygu Bal, sarı-lacivertli ekip ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda da yer aldı.

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