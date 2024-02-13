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Haberler Galeri Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…
Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:36

Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…

Ünlü oyuncu Esra Akkaya ve ikiz kardeşleri sosyal medyada gündem oldu. Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Esra Akkaya'nın son paylaşımını görenler geçmişe gitti. Kardeşiyle olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun takipçileri şaşkınlığını gizlemedi. Bir döneme damga vuran 90'lı yılların sevilen dizisi 'Bizim Aile'nin ikizleri Kerim ve Selim'in gerçek hayatta da ikiz kardeş olduğunu ve Esra Akkaya'nın ikiz kardeşleri olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Şimdilerde çok ünlü iki oyuncu olan ikizler bakın kim çıktı!

Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 53 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya, son olarak kendi gibi oyuncu olan kardeşiyle paylaşım yaptı. Esra Akkaya ve ikiz kardeşleri sosyal medyanın gündemine oturdu…

Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…

Ünlü oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden uzak bir hayat sürse de paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

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Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…

Esra Akkaya'nın kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız.

Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor! Meğer onlarda çok ünlüymüş…

Şimdilerde çok ünlü iki oyuncu olan ikizler bakın kim çıktı!

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