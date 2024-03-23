Giriş Tarihi: 23.03.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
16:52
Meğer onlarda çok ünlüymüş… Esra Akkaya’nın ikiz kardeşlerini görenler çok şaşırıyor!
Ünlü oyuncu Esra Akkaya ve ikiz kardeşleri sosyal medyada gündem oldu. Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Esra Akkaya'nın son paylaşımını görenler geçmişe gitti. Kardeşiyle olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun takipçileri şaşkınlığını gizlemedi. Bir döneme damga vuran 90'lı yılların sevilen dizisi 'Bizim Aile'nin ikizleri Kerim ve Selim'in gerçek hayatta da ikiz kardeş olduğunu ve Esra Akkaya'nın ikiz kardeşleri olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Şimdilerde çok ünlü iki oyuncu olan ikizler bakın kim çıktı!