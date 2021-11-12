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Haberler Galeri Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'ya beğeni yağmuru!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:07

Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'ya beğeni yağmuru!

Son olarak yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Behice karakteri ile izleyicinin beğenisini toplayan Esra Dermancıoğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz günlerde aldığı fazla kiloları tiye almış oldukça konuşulmuştu. Esra Dermancıoğlu son paylaşımında eski eşi ile nostaljik karesini paylaşırken kızı Refia'nın pozuna da "Bakın bu güzelliği biz yaptık" yorumunda bulundu. Özel hayatıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler anne kızın benzerliklerini dile getirmeden edemiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Refia'nın annesi Esra Dermancıoğlu ile pozlarına beğeni yağıyor. İşte Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu...

Esra Dermancıoğlu kızı Refia’yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’ya beğeni yağmuru!

Son olarak yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Behice karakteri ile izleyicinin beğenisini toplayan Esra Dermancıoğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia’yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’ya beğeni yağmuru!

Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden.

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Esra Dermancıoğlu kızı Refia’yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’ya beğeni yağmuru!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz günlerde aldığı fazla kiloları tiye almış oldukça konuşulmuştu.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia’yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’ya beğeni yağmuru!
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Esra Dermancıoğlu kızı Refia’yı paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’ya beğeni yağmuru!

Esra Dermancıoğlu son paylaşımında eski eşi ile nostaljik karesini paylaşırken kızı Refia'nın pozuna da "Bakın bu güzelliği biz yaptık" yorumunda bulundu.

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