Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm ile; kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir!