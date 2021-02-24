Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm ile; kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna geçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'siEsra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...