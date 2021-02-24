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Haberler Galeri Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 18.02.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:26

'nun kızını görenler söylemeden edemedi...'nın 'si Refia güzelliği ile büyüledi!

Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 84. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. ile; kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna geçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. İşte Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 84. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. ile; kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir!

Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

kadrosuna geçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu hayat verdiği karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu.

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Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. İşte 'nın 'si Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

VAHİDE GÖRDÜM

Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler söylemeden edemedi...Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliği ile büyüledi!

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