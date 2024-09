Esra Erol: İnsanlar matruşka gibi! İçlerinden başka şeyler çıkıyor

Uzun yıllardır ekranda olmanıza rağmen her sezona başlarken farklı bir heyecan yaşıyor musunuz?

- Elbette. Her sezonun ilk günü stüdyoya girerken kalbim küt küt atar. Hatta her programın başında kalbim fena çarpar. Bir yandan bu heyecanı duyarım ama bir yandan da olmam gereken yerdeyim hissi yaşarım. İnsanın, çalışırken ait olduğu yerde hissetmesi kadar tatmin edici bir şey yok.

Bu sezon izleyiciyi şaşırtacak konular ve konuklar olacak mı?

- Sezon boyunca kimlerin programımıza başvuracağını bilmiyoruz. Başvuru sürecimiz sıkı kontrollerle gerçekleşiyor. Tüm belgeleri ve bilgileri topluyoruz ve teyit ediyoruz. Takdir edersin ki bu süreç zaman alıyor. Ama ben yıllardır bu programı yapıyorum, beni bile şaşırtan konukları her sezon ağırlıyoruz. Bazen ben bile "Bu kadar da olmaz!" diyorum. Ama işte hayatta ne varsa, bizim programımızda da o var.

Programa çıkarken ritüeliniz nedir?

- Her programdan önce stüdyoya adımımı atmadan dua ederim.

Hayata dair sözleriniz sosyal medyada viral oluyor. Açıklamalarınızın böyle bir etki yaratacağını ve insanların kalbine dokunacağını belki de hayatını değiştireceğini düşünmek size nasıl hissettiriyor?

- Söylediğim her şey, yaşananlardan süzülüyor. Gencecik insanların saçma sapan yanlışlar yapması, sosyal medyayı ve oradaki kişileri, duyguları gerçek sanarak hayatlarını riske atmaları çok üzücü ama bir o kadar da yaygın bir gerçek. Bir kişinin başına gelmiş gibi gördüğümüz şeyin benzerlerini yaşayanlar da çok var. Bunu bilince belki onlar da dinler öğrenir diye bazı gerçekleri sarsarak söylemeyi tercih ediyorum. İnsanı bazen sarsmak bazen de omuzuna dokunmak gerekiyor. Tek bir kişinin bile hayatına dokunuyorsam, ne mutlu bana.

Yıllardır yüzlerce belki binlerce insanla karşılaştınız programda. Birbirinden ilginç hikayeler... Peki hâlâ sizi şaşırtabiliyor mu gelen konuklar?

- Hem de nasıl. Artık şaşırmam dediğim her durumda yeniden şaşırabiliyorum. İnsanlar ve olaylar matruşka gibi, bir durum var gibi ama içinden bin durum çıkıyor.