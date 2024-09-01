Esra Erol: İnsanlar matruşka gibi! İçlerinden başka şeyler çıkıyor

PROGRAMIMIZIN TEZİNİ YAZIYORLAR
Bir apartmanı uzaktan çekmişler, her katta programınız izleniyor. Siz de görmüşsünüzdür. Neler hissettiniz?
- Tabii biliyorum, Ankara Keçiören'de bir binaydı. Hatta fotoğrafı paylaşan altına "Geleneksel Esra Erol tutulması başladı" yazmıştı. Bayıldım fotoğrafa, altında yazana da çok güldüm. Bize hastane odasında, otobüste, dolmuşta, yemek yaparken, hatta yolda yürürken Esra Erol'da izleyenlerin fotoğrafları geliyor. Zaman, mekan tanımadan bizi takip ediyorlar. Esra Erol'da programı üzerine yazılan master tezleri var. O tezlerden okuduğuma göre, seyircilerimizin beni sevmekten öte, benimle ailelerinden biriymişim gibi bağ kurdukları yazıyor. Bu ne büyük sorumluluk düşünebiliyor musun? Arada ekran olmasa "Hadi kızım bir su getir" diyecek kadar yakın hissediyorlar, bu harika bir şey. Ben hep "Yalnız değilsiniz" diyorum ya, herkesin, hepimizin yalnız olmadığımızı bilmeye ihtiyacımız var. En duygulandığım anlar, çözüm bekleyen konuğumun yayında "Esra Erol var, yalnız değilim dedim, sana geldim" demesi. "Korkma Esra Erol var" hissi dünyaya değer.
HER ZAMAN GÜVENİLİR OLMAYI SEÇERİM
Sizin kuşağınızdaki programlar çok gerinizde kaldı, haftanın birkaç günü mutlaka birincisiniz. Prime time dizileri geçiyorsunuz. Sizce bu başarının sırrı nedir?
- Benim için başarı sıralamalarla değil, evlerine mutlu ve huzurlu olarak gönderdiğim insanlarla ilgili bir şey. Geçen sezon tam 281 konuğumuzun sorununu çözdük. İşte bizim için başarı bu. O zaman tüm ekip başımızı yastığa huzurla koyuyoruz. Bunu başarmanın sırrı ise yürekten ve çok ama çok çalışmak. Eğer onu geçeyim, bunu geçeyim, birinci olayım diye çalışırsanız etik ilkelerden uzaklaşırsınız,seyirci de bunu hisseder ve sizden uzaklaşır. Yaptığım tek şey, o anda, orada yardımıma ihtiyacı olan konuğun içini rahatlatmak için çalışmak. İşini hakkıyla yapmaya odaklanan herkes karşılığını görür.
Bu kadar sevilen, güven listelerinin üst sıralarında yer alan biri olarak büyük sorumluluk hissediyor musunuz?
- Sevilmek beni çok mutlu ediyor ama insanların bana güvendiğini bilmek çok büyük bir sorumluluk. Güven kolay kazanılan bir şey değil. Bana "Bunu bir tek sen çözersin", "Bana bir tek sen yardım edebilirsin" diyerek gelen o kadar çok insan oluyor ki... İşte o zaman o sorunu çözene kadar nefes almak yok. Bana deseler ki bu yol yüksek reytinge gider, şu yol da çok güvenilir olmaya. İkincisini seçerim. İkisi birden olursa da şahane olur.