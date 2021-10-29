Esra Erol’da Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına ise yüzde 50 zihinsel engelli kızının bulunması için programa başvuran Ümit Hanım damga vurdu. Ümit Hanım, zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın'ın evine dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Esra Erol ve ekibi, Ümit Hanım'ın pavyone gittiğini iddia ettiği Gülseren'i buldu. Canlı yayına çıkan her şeyi anlatan Gülseren, "Çetenin eline düştüm" dedi. Esra Erol'da canlı yayınında Gülseren Apaydın'ın anlattıkları kan dondurdu.