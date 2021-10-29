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Haberler Galeri Esra Erol'da Gülseren'in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 22:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 23:22

Esra Erol'da Gülseren'in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına ise yüzde 50 zihinsel engelli kızının bulunması için programa başvuran Ümit Hanım damga vurdu. Ümit Hanım, zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın'ın evine dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Esra Erol ve ekibi, Ümit Hanım'ın pavyone gittiğini iddia ettiği Gülseren'i buldu. Canlı yayına çıkan her şeyi anlatan Gülseren, "Çetenin eline düştüm" dedi. Esra Erol'da canlı yayınında Gülseren Apaydın'ın anlattıkları kan dondurdu.

Esra Erol’da Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına ise yüzde 50 zihinsel engelli kızının bulunması için programa başvuran Ümit Hanım damga vurdu.

Esra Erol’da Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

KIZININ EVE DÖNMESİ İÇİN FERYAT ETTİ

Esra Erol'da programının Perşembe günü ekrana gelen bölümüne Ümit Hanım'ın feryadı damga vurmuştu.

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Esra Erol’da Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

Programa başvuran Ümit Hanım, henüz 19 yaşında olan, yüzde 50 zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın'ın evine dönmesi için feryat etti.

Esra Erol’da Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

Apaydın'ın Ankara'da bir pavyona gittiğini iddia eden anne Esra Erol'dan kızını o müzikholden kurtarmak için yardım istedi.

ESRA EROL VE EKİBİ GÜLSEREN'İ BULDU: "ÇETENİN ELİNE DÜŞTÜM"

Esra Erol ve ekibi, pavyonda çalıştığı öğrenilen Gülseren Apaydın'ı buldu. Canlı yayına çıkan Gülseren, "Çetenin eline düştüm" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Esra Erol’da Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü!

"AİLEMİ VE EŞİMİ İSTEMİYORUM"

Konuşurken gözyaşlarına boğulan Gülseren, "Ben ailemi istemiyorum, eşimi de istemiyorum, boşanmak istiyorum. Her şey eşimin yüzünden oldu zaten. Beni sürekli dövdü, şiddetten kaçtım" dedi.

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