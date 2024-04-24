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Haberler Galeri Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:54

Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da' bu hafta izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol'da bugün yaşananlar seyircilerin büyük ilgisini çekti. Karaciğer nakli olan 15 yaşındaki Şule Barık'ı bulmak için ailesi Esra Erol'a başvurdu. 19 Nisan'dan itibaren kayıp olan Şule Barık'ı bulmak için Erol ve ekibi çok çalıştı. Kaçırılan Şule, bulunmazsa ölecekti. Esra Erol ve ekibi Şule Barık'ı ailesine kavuşturdu. İşte Esra Erol'da anne ve kızın kavuşmasında yaşanan o duygusal anlar!

Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!

KIZLARINI BULMAK İÇİN PROGRAMA BAŞVURDULAR

Bu hafta Esra Erol'da programına katılan Barık Ailesi, karaciğer nakli olan 15 yaşındaki kızlarını bulmak için programa başvurdu.

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Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!

ESRA EROL VE EKİBİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Esra Erol ve ekibi uzun uğraşlar sonucu bazı bilgilere ulaştı.

Esra Erol'da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine kavuştu!

Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!

HAYATİ TEHLİKESİ VARDI

Levent Cihan ile kaçtığı belirlenen Şule Barık, hayati tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine Esra Erol kavuşturdu!

BULUNMASAYDI ÖLECEKTİ

Bulunması için zaman daralsa da Esra Erol ve ekibi olaya kısa sürede ve tam zamanında müdahale etti.

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