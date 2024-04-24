Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine kavuştu!

ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından ‘Esra Erol’da’ bu hafta izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol’da bugün yaşananlar seyircilerin büyük ilgisini çekti. Karaciğer nakli olan 15 yaşındaki Şule Barık’ı bulmak için ailesi Esra Erol’a başvurdu. 19 Nisan’dan itibaren kayıp olan Şule Barık’ı bulmak için Erol ve ekibi çok çalıştı. Kaçırılan Şule, bulunmazsa ölecekti. Esra Erol ve ekibi Şule Barık’ı ailesine kavuşturdu. İşte Esra Erol’da anne ve kızın kavuşmasında yaşanan o duygusal anlar!