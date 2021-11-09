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Haberler Galeri Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!
Giriş Tarihi: 09.11.2021 22:23 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 22:40

Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarında biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'un programında Karamanlı çiftin, yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Karaman'da hayatını sürdüren Adem Kiraz, eşinin sürekli evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Geçtiğimiz gün yayına katılan Fatma Kiraz, eşiyle yüzleşti. Fatma Hanım, Muhammet Keleş'e kaçtığını belirterek itiraflarıyla adeta kan dondurdu. Fatma Hanım, "Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" diyerek herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

Karaman'da yaşamını sürdüren Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz Çarşıay gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!

Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış. Bana döndüğünde çocuğumuz var diye barışıp tekrar nikah yaptım. Eşim tekrar aynı adama kaçtı. Gülnar'da ıssız bir yerde yaşıyorlar. Kesin olarak ayrılmak istiyorum nikahı bozmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Canlı yayına katılan Fatma Hanım ve Muhammet Bey Adem Kiraz ile yüzleşti.

Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma'nın itirafı Esra Erol'da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu! | Video

Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

Taraflar bugün akıllara durgunluk veren iddialarda bulundu.

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