Esra Erol’da şaşırtan olay! Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu: Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarında biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'un programında Karamanlı çiftin, yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Karaman'da hayatını sürdüren Adem Kiraz, eşinin sürekli evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Geçtiğimiz gün yayına katılan Fatma Kiraz, eşiyle yüzleşti. Fatma Hanım, Muhammet Keleş'e kaçtığını belirterek itiraflarıyla adeta kan dondurdu. Fatma Hanım, "Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" diyerek herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!