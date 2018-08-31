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: birinci olsun diye çok uğraştım

, 'in şöhret yolculuğunu anlattı.

Giriş Tarihi: 31.08.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 14:54
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: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım

'2. Sayfa' programına konuk olan , 'in şöhret yolculuğunu anlattı.

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: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım

'O DÖNEM JÜRİYDİM VE ISRAR ETTİM'

, "Hande'nin katıldığı güzellik yarışmasında seçilmesinin sebebi benim. Ben o yarışmada jüriydim ve ısrar ettim. İlla ki Hande olsun diye.

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: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım

Birinci de oldu zaten. O dönem bir kanalda magazin programı yapıyorduk. Tacıyla programımıza konuk oldu. Daha sonra 1-2 ay magazin programı sundu bizim kanalda. Birden ortadan kayboldu, sonra dizilerle çıktı piyasaya." şeklinde konuştu.

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: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım
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: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım
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: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım
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  • 13
: birinci olsun diye çok uğraştım
Esra Sönmezer: Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım
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