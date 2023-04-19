Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ı tanıyabilene aşk olsun! "Basmışlar dolguyu" "Bunu kendine neden yapıyorsun"
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:35

Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ı tanıyabilene aşk olsun! "Basmışlar dolguyu" "Bunu kendine neden yapıyorsun"

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan son olarak yüzündeki değişiklikle yine gündeme geldi. Ceylan'ın bu sefer fazlaya kaçan dolguları hayranları tarafından eleştirildi. "Yeter artık bunu daha fazla yapma kendine" yorumları gelen şarkıcı Ceylan'ın estetiği abartı bulundu. İşte estetikle değişen şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Estetiği abartan şarkıcı Ceylan’ı tanıyabilene aşk olsun! Basmışlar dolguyu Bunu kendine neden yapıyorsun

Estetikle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Ceylan değişimde sınır tanımıyor. Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı.

Estetiği abartan şarkıcı Ceylan’ı tanıyabilene aşk olsun! Basmışlar dolguyu Bunu kendine neden yapıyorsun

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Estetiği abartan şarkıcı Ceylan’ı tanıyabilene aşk olsun! Basmışlar dolguyu Bunu kendine neden yapıyorsun

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da beğeni topluyordu ama bu sefer biraz abarttı.

Estetiği abartan şarkıcı Ceylan’ı tanıyabilene aşk olsun! Basmışlar dolguyu Bunu kendine neden yapıyorsun

Şarkıcı Ceylan sık sık imaj yenilemesi ile de gündeme geliyor.

Estetiği abartan şarkıcı Ceylan’ı tanıyabilene aşk olsun! Basmışlar dolguyu Bunu kendine neden yapıyorsun

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan'ın son hali hayal kırıklığı oldu.

SON DAKİKA