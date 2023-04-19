Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:35

Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ı tanıyabilene aşk olsun! "Basmışlar dolguyu" "Bunu kendine neden yapıyorsun"

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan son olarak yüzündeki değişiklikle yine gündeme geldi. Ceylan'ın bu sefer fazlaya kaçan dolguları hayranları tarafından eleştirildi. "Yeter artık bunu daha fazla yapma kendine" yorumları gelen şarkıcı Ceylan'ın estetiği abartı bulundu. İşte estetikle değişen şarkıcı Ceylan'ın son hali...