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Haberler Galeri Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! "Annen tanıyabiliyor mu?"
Giriş Tarihi: 10.11.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 06:34

Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! "Annen tanıyabiliyor mu?"

Survivor Sabriye Şengül estetiği abartınca bambaşka biri oldu! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında paylaştığı bikinili pozları ile çok konuşulan Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Annen tanıyabiliyor mu?

Survivor ile adını duyuran Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Annen tanıyabiliyor mu?

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Annen tanıyabiliyor mu?

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Annen tanıyabiliyor mu?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Survivor Sabriye estetikle bambaşka biri oldu! Sabriye Şengül güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı | Video

Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Annen tanıyabiliyor mu?

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

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