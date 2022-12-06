Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan'ın son haline eleştiri yağdı! "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş"

Ünlü oyuncu Pelin Karahan her paylaşımıyla olay yaratıyor, açıklamalarıyla ses getiriyor. Geçen günlerde yaptığı estetik çıkışıyla gündeme damga vuran Pelin Karahan, imaj değiştirmiş ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu. Son olarak katıldığı bir geceye hazırlık anlarından fotoğraflar paylaşan oyuncu, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Takipçileri Pelin Karahan'a, "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş, özünde zaten güzeldiniz" tarzında mesajlar yağdırdı. İşte o paylaşımlar...