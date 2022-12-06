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Haberler Galeri Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan'ın son haline eleştiri yağdı! "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş"
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:04

Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan'ın son haline eleştiri yağdı! "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş"

Ünlü oyuncu Pelin Karahan her paylaşımıyla olay yaratıyor, açıklamalarıyla ses getiriyor. Geçen günlerde yaptığı estetik çıkışıyla gündeme damga vuran Pelin Karahan, imaj değiştirmiş ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu. Son olarak katıldığı bir geceye hazırlık anlarından fotoğraflar paylaşan oyuncu, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Takipçileri Pelin Karahan'a, "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş, özünde zaten güzeldiniz" tarzında mesajlar yağdırdı. İşte o paylaşımlar...

Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan’ın son haline eleştiri yağdı! Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş

Bedri Güntay ile 8 yıl önce nikah masasına oturan, mutlu evliliğinden de iki oğlu olan Pelin Karahan, her paylaşımıyla ses getirmeye devam ediyor. Geçen günlerde yaptığı estetik açıklamasıyla dikkat çeken Karahan, şimdilerde de yeni imajı ile gündemde.

Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan’ın son haline eleştiri yağdı! Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş

Günler önce saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekmiş, oyuncuya yorum yağmıştı.

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Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan’ın son haline eleştiri yağdı! Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş

Oyuncunun koyu renge boyattığı saçları için takipçileri, "Önceki de güzeldi ama bu daha genç göstermiş" yorumlarında bulunmuştu.

Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan’ın son haline eleştiri yağdı! Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş

Son olarak katıldığı bir geceden karelerini hayranlarıyla paylaşan Pelin Karahan, sosyal medyada geniş ses getirdi.

Estetik çıkışı olay olan Pelin Karahan’ın son haline eleştiri yağdı! Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş

Karahan, dekolteli pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

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