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Haberler Galeri Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Tamam kesin inandık"
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:44

Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Tamam kesin inandık"

Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, geçtiğimiz bir gün ödül törenine katıldı. Ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki Gökhan Özen, yüzündeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi topladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündeminde yer alan haberlerle ilgili bugün kişisel hesabından bir video çekerek açıklama yapmıştı. Ünlü sanatçı, estetik iddialarına daha fazla katlanamayarak sahnede çocukluk fotoğrafını gösterdi. Özen'in bu hamlesine'tamam kesin inandık!' yorumları geldi.

Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Tamam kesin inandık

"Aramazsan Arama", "Dayanamam", "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarıyla ünlenen Gökhan Özen, bir süredir Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Gökhan Özen, geçtiğimiz gün ödül töreni için Türkiye'ye geldi.

Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Tamam kesin inandık

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Ünlü şarkıcı Türkiye'ye gelir gelmez magazin gündeminde yer aldı.

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Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Tamam kesin inandık

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİYLE SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Gecede 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü de alan 44 yaşındaki şarkıcı, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu halleri de sosyal medyada geniş yer buldu.

Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Tamam kesin inandık

"BİRKAÇ AMELİYAT GEÇİRDİM"

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, "Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum" dedi.

Gökhan Özen'den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Tamam kesin inandık

"BENİM KEYFİMİ BÖYLE KAÇIRAMAZSINIZ"

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Basındaki arkadaşımız, filtreyi ve videoyu editleyip yayına vermiş. Yüzümde hiçbir işlem yaptırmadım. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız. Beni seven insanların keyfini de böyle kaçıramazsınız"

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