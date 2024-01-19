Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:44
Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Tamam kesin inandık"
Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, geçtiğimiz bir gün ödül törenine katıldı. Ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki Gökhan Özen, yüzündeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi topladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündeminde yer alan haberlerle ilgili bugün kişisel hesabından bir video çekerek açıklama yapmıştı. Ünlü sanatçı, estetik iddialarına daha fazla katlanamayarak sahnede çocukluk fotoğrafını gösterdi. Özen'in bu hamlesine'tamam kesin inandık!' yorumları geldi.