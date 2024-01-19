Estetik iddialarına katlanamadı! Gökhan Özen çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Tamam kesin inandık"

"BENİM KEYFİMİ BÖYLE KAÇIRAMAZSINIZ"

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Basındaki arkadaşımız, filtreyi ve videoyu editleyip yayına vermiş. Yüzümde hiçbir işlem yaptırmadım. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız. Beni seven insanların keyfini de böyle kaçıramazsınız"