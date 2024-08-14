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Haberler Galeri Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin son hali inanılmaz! "Bambaşka biri olmuş"
Giriş Tarihi: 14.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:57

Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin son hali inanılmaz! "Bambaşka biri olmuş"

45 yaşındaki şarkıcı Hatice, sosyal medyada dillere düştü. 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan şarkıcı Hatice, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Fit haliyle de dikkat çeken Hatice'nin eski halini görenler adeta şoke oluyor. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen şarkıcı Hatice, cesur pozlarıyla da konuşulmayı başarıyor. İşte ünlü şarkıcı Hatice'nin inanılmaz değişimi…

Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice’nin son hali inanılmaz! Bambaşka biri olmuş

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen 45 yaşındaki şarkıcı Hatice görenleri şoke etti. 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile yıldızı parlayan Hatice, son yıllarda daha çok değişimiyle konuşuluyor. İşte Hatice'nin son hali…

Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice’nin son hali inanılmaz! Bambaşka biri olmuş

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

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Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice’nin son hali inanılmaz! Bambaşka biri olmuş

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice’nin son hali inanılmaz! Bambaşka biri olmuş

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice’nin son hali inanılmaz! Bambaşka biri olmuş

Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı.

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