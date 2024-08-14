Giriş Tarihi: 14.08.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
07:57
Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin son hali inanılmaz! "Bambaşka biri olmuş"
45 yaşındaki şarkıcı Hatice, sosyal medyada dillere düştü. 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan şarkıcı Hatice, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Fit haliyle de dikkat çeken Hatice'nin eski halini görenler adeta şoke oluyor. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen şarkıcı Hatice, cesur pozlarıyla da konuşulmayı başarıyor. İşte ünlü şarkıcı Hatice'nin inanılmaz değişimi…