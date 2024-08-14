Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin son hali inanılmaz! "Bambaşka biri olmuş"

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen 45 yaşındaki şarkıcı Hatice görenleri şoke etti. 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile yıldızı parlayan Hatice, son yıllarda daha çok değişimiyle konuşuluyor. İşte Hatice'nin son hali…